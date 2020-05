Les ventes des jouets Mattel, dont Barbie, touchées par le coronavirus

(New York) Le fabricant de jouets Mattel a annoncé mardi des résultats trimestriels décevants, payant des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et la fermeture temporaire de sites et de magasins qui ont affecté les ventes, dont celles de la célèbre poupée Barbie.