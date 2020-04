Quand les Pokémon font du lobbying

Revoir le système de brevets, désigner le secteur pétrolier comme « essentiel », prévenir les pénuries de médicaments. Trouver comment Pokémon Go pourrait donner un coup de main aux Canadiens, ou l’utilité que pourraient avoir les clés Roku pour diffuser de l’information. Et surtout aider et subventionner pratiquement tous les secteurs économiques touchés par la COVID-19, des alumineries aux dentistes en passant par les plombiers, les résidences pour aînés et les organismes de bienfaisance.