Air Canada a annoncé mardi qu’elle annulait tous les vols vers les États-Unis jusqu’au 21 mai, après qu’Ottawa a prolongé de 30 jours la fermeture de sa frontière avec son voisin.

La Presse canadienne

Le plus grand transporteur aérien du pays a précisé qu’il renoncerait aux frais de modification pour les clients concernés.

Depuis la mi-mars, Air Canada a réduit sa capacité de plus de 90 %, annulant des milliers de vols à cause de la fermeture des frontières et de la baisse de la demande pour les voyages.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a confirmé samedi que le Canada continuerait de restreindre les voyages non essentiels au sud de la frontière.

La frontière a d’abord été fermée le 21 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

Air Canada a précisé qu’il prévoyait reprendre le service à destination des États-Unis le 22 mai, « sous réserve de restrictions gouvernementales subséquentes ».