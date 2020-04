Les banques américaines se préparent à une flambée des impayés

(New York) Bank of America, Citigroup et Goldman Sachs ont à leur tour brossé mercredi un tableau sombre de l’économie américaine, mise à l’arrêt par la pandémie de coronavirus, en mettant de côté des milliards de dollars pour couvrir une avalanche attendue de prêts non remboursés des particuliers et des entreprises.