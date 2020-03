Le détaillant Ardène, connu pour ses bijoux, vêtements et chaussures, a décidé de venir en aide au personnel travaillant dans les hôpitaux, les centres médicaux et les cliniques de dépistage de la COVID-19 du pays en leur donnant des espadrilles et des chaussettes pour femmes.

Nathaëlle Morissette

La Presse

« Le besoin de nouveaux vêtements continue d’augmenter puisque le personnel médical doit changer de chaussures et chaussettes plusieurs fois par jour afin d’éviter la contamination et la propagation du virus », pouvait-on lire dans le communiqué diffusé par l’entreprise canadienne.

Jusqu’à maintenant, au Québec, près de 3000 paires ont été envoyées à différents établissements comme l’Hôpital général de Montréal, l’Hôpital Royal Victoria, l’Hôpital Pierre Boucher et la Cité-de-la-Santé. Ardène est toujours à la recherche d’autres endroits où elle pourrait expédier bas et chaussures.