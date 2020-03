Au Québec, cela signifie notamment la fin des opérations dans des usines de Mirabel, Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et La Pocatière.

En réaction aux demandes des gouvernements du Québec et de l’Ontario de suspendre les activités non essentielles, Bombardier arrêtera mardi soir la production dans ses installations aéronautiques et ferroviaires du pays.

Au Québec, cela signifie notamment la fin des opérations dans des usines de Mirabel, Saint-Laurent, Dorval, Pointe-Claire et La Pocatière.

« Les employés touchés par cet arrêt seront mis en congé temporaire sans solde, tout comme les employés du siège social dont les fonctions sont moins cruciales à court terme, écrit l’entreprise dans un communiqué. Au cours de cette période de congé, le chef de la direction ainsi que les membres de l’équipe de haute direction de Bombardier ne seront pas rémunérés. Ce sera le cas également du président du conseil et des membres du conseil d’administration de Bombardier, lesquels ont convenu de renoncer à leur rémunération d’administrateur pour le reste de l’année 2020. »

L’entreprise pourrait quand même conserver certaines opérations actives, notamment pour la maintenance des appareils de ses clients aéronautiques.