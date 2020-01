Les profits de Coca-Cola stimulés par les cafés et thés prêts à boire

(New York) Le géant des boissons non alcoolisées Coca-Cola a vu son bénéfice net trimestriel plus que doubler grâce aux consommateurs sud-américains et asiatiques, qui ont plébiscité ses sodas et ses cafés et thés prêts à boire.