Après 17 ans à la tête de D-BOX, une entreprise longueuilloise qui commercialise un fauteuil immersif, Claude Mc Master a annoncé ce mardi matin son départ à la retraite.

Karim Benessaieh

La Presse

Il sera remplacé le 1er avril prochain par celui qui occupait jusqu’à tout récemment le poste de chef de l’exploitation et chef des finances, Sébastien Mailhot, a annoncé l’entreprise par communiqué. M. Mc Master demeurera conseiller stratégique « en appui au nouveau président et chef de la direction pour assurer une transition harmonieuse », précise-t-on.

M. Mailhot œuvre au sein de D-BOX depuis 2015, alors qu’il a été nommé vice-président Alliances stratégiques et développement corporatif. Il avait auparavant fait sa marque comme chef de la direction de Carreaux Céragrès. De 2004 à 2009, il avait été partenaire et vice-président de Capimont Technologies, un fonds de capital de risque.

Quant à M. Mc Master, il a pris les rênes en 2003 alors que l’entreprise traversait une période difficile. Il a misé sur la recherche et développement et visé l’expansion à l’étranger afin de remettre D-BOX sur les rails « Ce fut un honneur de diriger une entreprise aussi innovante et dynamique comptant des employés qui ont travaillé sans relâche pour obtenir un tel succès, a déclaré M. Mc Master par communiqué. Je suis également ravi d’avoir offert aux créateurs de contenu, intégrateurs, exploitants de salles et consommateurs un produit de qualité et éprouvé qui s’est taillé une importante niche dans le monde du divertissement. » Il partira à la retraite le 31 mars prochain « comme prévu », précise le communiqué.

Le produit vedette de D-BOX, offert dans plus de 800 écrans dans une quarantaine de pays, est un fauteuil spécialement encodé pour réagir à l’action d’un film. Le premier film ayant bénéficié de ce traitement immersif en salle a été Rapide et dangereux en 2009. Des variantes pour jeux vidéo, pour simulateurs et pour cinéma maison ont également été conçues. Pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2020, l’entreprise avait rapporté en septembre dernier des revenus de 6,3 millions, en baisse de 22 % par rapport à la même période l’année précédente. D-BOX compte 136 employés.