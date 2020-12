Varennes

L’usine de production de biocarburants va de l'avant

Québec et Ottawa allongent respectivement 160 et 70 millions pour concrétiser le projet d’usine de production de biocarburants à Varennes, avec pour objectif de permettre de « nouveaux débouchés » pour la biomasse forestière des scieries et les résidus des centres de tri. On prévoit la création d’environ 600 emplois.