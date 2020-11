(Toronto) West Fraser Timber a signé un accord qui prévoit son acquisition de Norbord, dans le cadre d’une transaction toute en action évaluée à 4,0 milliards.

La Presse Canadienne

L’entente annoncée jeudi fera de West Fraser un des principaux producteurs mondiaux de bois d’œuvre et de panneaux à copeaux orientés.

« La production de panneaux à copeaux orientés de Norbord est le complément parfait au portefeuille de West Fraser, et elle nous permettra de livrer une large gamme de produits de bois, ce qui fera de nous un partenaire plus complet, plus efficace et de grande valeur pour nos consommateurs », a affirmé le chef de la direction de West Fraser, Raymond Ferris, dans une déclaration.

En vertu de l’accord, les actionnaires de Norbord recevront 0,675 action de West Fraser pour chaque titre de Norbord qu’ils détiennent.

Les actionnaires de West Fraser détiendront 56 % de la nouvelle entité créée par le regroupement, tandis que les actionnaires de Norbord se partageront les autres 44 %.

Deux des administrateurs indépendants actuels de Norbord se joindront au conseil d’administration de West Fraser une fois l’entente conclue.

M. Ferris conservera le poste de chef de la direction de West Fraser, tandis que Peter Wijnbergen, de Norbord, sera nommé président des activités de bois usiné, et responsable des activités de panneaux à copeaux orientés et autres produits connexes.

Le président des activités de bois d’œuvre américain de West Fraser, Sean McLaren, deviendra le président du secteur du bois massif et sera responsable de toutes les activités de bois d’œuvre de l’entreprise.

Pour qu’elle aille de l’avant, la transaction devra recevoir l’appui des deux tiers des actionnaires de Norbord et de la majorité simple des détenteurs d’actions ordinaires et de catégorie B de West Fraser.

Brookfield Asset Management, le principal actionnaire de Norbord avec une participation de 43 %, a déjà approuvé la transaction.

L’entente devrait être conclue au premier trimestre de 2021.