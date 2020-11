PHOTO DADO RUVIC, REUTERS

L’action Pfizer était en hausse de plus de 15 % vers 8 h 30, celle de Merck de plus de 5 %. Pfizer et BioNTech ont annoncé lundi matin que le vaccin qu’ils ont développé contre la COVID-19 est « efficace à 90 % », après la première analyse intermédiaire de leur essai de « phase 3 », la dernière avant une demande d’homologation.