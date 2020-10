(New York) Un jury texan a condamné vendredi Apple à verser 503 millions de dollars US à la société VirnetX, qui avait déposé plainte en 2012 pour violation de brevet contre le géant de l’informatique.

Agence France-Presse

Environ 600 millions d’appareils étaient concernés, selon un document judiciaire consulté par l’AFP. Le jury a fixé les dommages pour VirnetX à 84 cents l’unité.

Apple compte faire appel.

VirnetX, basé dans le Nevada (sud), fonde son activité sur l’exploitation de son portefeuille de brevets.

La société avait accusé Apple de ne pas lui avoir payé de droits pour certaines technologies utilisées notamment sur l’iPhone et l’iPad et permettant de sécuriser les communications par internet via l’outil VPN on Demand.

La marque à la pomme n’en est pas à son premier revers dans cette juridiction du Texas, qui a déjà tranché en faveur de VirnetX à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Apple s’est dit « déçu » du verdict « et prévoit de faire appel, a indiqué un porte-parole à l’AFP.

» Cette affaire dure depuis plus d’une décennie, avec des brevets qui ne sont pas liés au cœur des opérations et ont été déclarés invalides par le bureau des brevets «, a-t-il souligné. » Des dossiers comme celui-là ne font qu’entraver l’innovation et affecter les consommateur «, a-t-il ajouté.

VirnetX n’avait pas dans l’immédiat répondu aux sollicitations de l’AFP.