Le chef du financement bancaire et corporatif à la Banque Nationale quitte son poste entrainant une modification à la structure du comité de direction des marchés financiers au sein de l’organisation.

Richard Dufour

La Presse

Le départ de Yanick Blanchard, qui portait aussi le titre de vice-président exécutif, amène la Banque Nationale à confier à un tandem la direction du financement bancaire et corporatif. David Skurka et Martin-Pierre Roussel entrent au comité de direction des marchés financiers en tant que vice-présidents exécutifs et cochefs du financement bancaire et corporatif en remplacement de Yanick Blanchard.

Yanick Blanchard avait récemment informé la banque de sa volonté de quitter son poste pour relever de nouveaux défis, selon une note interne obtenue par La Presse.

Il évalue la possibilité de démarrer une entreprise ou de joindre une autre organisation dans les prochains mois. « La période de changements que nous vivons tous en 2020 m’a donné l’occasion de réfléchir à ce que je souhaitais faire au cours des prochaines années. Bien que je réfléchisse encore aux possibilités pour la prochaine étape de ma carrière, je crois qu’il est maintenant temps d’effectuer un changement », précise Yanick Blanchard dans la note interne.

Si les changements ont été annoncés cette semaine aux employés du secteur des marchés financiers à la banque, la date du départ de Yanick Blanchard restait encore à déterminer. Ses responsabilités globales comprennent la supervision directe de toutes les activités de banque d’investissement, des marchés des capitaux d’emprunt, du montage de prêts et de la syndication.