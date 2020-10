(New York) La société spécialisée dans la restauration Inspire Brands a annoncé vendredi avoir racheté Dunkin’Brands, qui chapeaute les chaînes de beignes et cafés Dunkin’ Donuts et de crème glacée Baskin-Robbins, pour 8,8 milliards de dollars US.

Agence France-Presse

En incluant la dette, la transaction s’élève à 11,3 milliards US, a détaillé dans un communiqué l’entreprise qui possède déjà les chaînes Arby’s, Buffalo Wild Wings, Sonic Drive-In et Jimmy John’s.