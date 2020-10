Molson Coors a engrangé un bénéfice net de 342,8 millions US, soit 1,58 $ US par action, pour le plus récent trimestre

Le brasseur Molson Coors a affiché jeudi des ventes en baisse de 3,1 %, minées par les restrictions entourant la COVID-19 et des contraintes sur les matériaux d’emballage en Amérique du Nord.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a enregistré des ventes nettes de 2,75 milliards US, comparativement à celles de 2,84 milliards réalisées au même trimestre l’an dernier.

Molson Coors a engrangé un bénéfice net de 342,8 millions US, soit 1,58 $ US par action, pour le plus récent trimestre, ce qui se comparait à une perte nette de 402,8 millions US, ou 1,86 $ US par action, pour la même période un an plus tôt — pour laquelle elle avait inscrit une importante charge de dépréciation.

Le bénéfice net sous-jacent du brasseur a atteint 350,8 millions US au troisième trimestre, soit 1,62 $ US par action, comparativement à un profit de 321,2 millions US, ou 1,48 $ US par action, au troisième trimestre de 2019.

Le chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, a indiqué que l’entreprise s’était heurtée à des obstacles tout au long de l’année, mais qu’elle s’attendait à observer une croissance dans les mois à venir, alors qu’elle s’appuyait sur la vigueur de ses plus grosses marques.