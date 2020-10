(Ottawa) Les entreprises qui ont décidé de se concentrer davantage sur leurs efforts en ligne pendant la pandémie de COVID-19 ont quasiment permis à Shopify de doubler ses revenus au troisième trimestre, par rapport à l’an dernier.

La Presse Canadienne

La société ottavienne spécialisée dans les solutions de commerce électronique a vu son chiffre d’affaires trimestriel atteindre 767,4 millions US au cours du plus récent trimestre, comparativement à celui de 390 millions US de la même période l’an dernier.

Shopify a engrangé un profit de 191,1 millions US, ou 1,54 $ US par action, au cours du trimestre, par rapport à une perte de 72,8 millions US, ou 64 cents US par action, il y a un an.

Le bénéfice ajusté de l’entreprise a atteint 140,8 millions US, ou 1,13 $ US par action, alors que Shopify avait affiché une perte ajustée de 33,6 millions US, ou 29 cents US par action, un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit par action de 53 cents US, à partir de revenus de 663,4 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Shopify a expliqué que ses résultats trimestriels avaient été gonflés par la croissance du nombre d’entreprises qui se sont tournées vers le commerce électronique pour générer des ventes pendant les fermetures temporaires liées à la pandémie de COVID-19.