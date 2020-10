Gildan rapporte un bénéfice de 56,4 millions US

Les Vêtements de Sport Gildan a dépassé les attentes en déclarant un bénéfice de 56,4 millions US au troisième trimestre, et ses ventes se sont redressées après avoir chuté plus tôt cette année en raison de la pandémie.

La Presse Canadienne

Le fabricant de vêtements basé à Montréal, qui tient ses livres en dollars américains, indique que son bénéfice s’est élevé à 28 cents par action diluée pour le trimestre s’étant terminé le 27 septembre, comparativement à un bénéfice de 104,9 millions US ou 51 cents par action un an plus tôt.

Les ventes ont totalisé 602,3 millions US pour le trimestre, en baisse comparativement à 739,7 millions US au même trimestre l’an dernier, mais en hausse par rapport aux 230 millions US affichés au deuxième trimestre de cette année.

Sur une base ajustée, Gildan affirme avoir gagné 59,2 millions US ou 30 cents par action pour le trimestre, comparativement à un bénéfice ajusté de 108,4 millions US ou 53 cents par action un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un bénéfice de 10 cents par action pour le trimestre et à 543,1 millions US de chiffre d’affaires, selon la société de données financières Refinitiv.

Gildan possède et exploite des usines de vêtements en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh.