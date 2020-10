Avant leur mariage, FCA et PSA résistent bien à la crise

(Paris et Milan) Les constructeurs automobiles français PSA (Peugeot, Citroën, Opel) et italien Fiat Chrysler (FCA), qui doivent fusionner, ont bien résisté au troisième trimestre à la crise affectant le marché automobile et se disent confiants quant à l’obtention du feu vert de Bruxelles à leur mariage.