(Calgary) Suncor Énergie déménagera l’an prochain le siège social de Petro-Canada à Calgary, alors qu’il se trouve actuellement dans deux différents édifices en Ontario, une mesure qui touchera environ 700 travailleurs.

La Presse Canadienne

Un porte-parole de l’entreprise a indiqué que ce changement faisait partie des efforts déployés par le géant des sables bitumineux et des carburants de détail pour rester concurrentiel en intégrant les activités en aval avec le reste de Suncor, pour être plus efficace.

Les activités en aval couvrent essentiellement les raffineries de PetroCanada et les ventes au détail et en gros de Petro-Canada et Petro-Pass.

Tous les postes ne seront pas appelés à changer d’endroit. Certains doivent rester proches des clients ou d’entreprises, tandis que d’autres pourront choisir de ne pas déménager, a expliqué Sneh Seetal, directrice des communications de Suncor.

Cette annonce intervient environ trois semaines après que Suncor a annoncé qu’elle éliminerait 10 à 15 % de sa main-d’œuvre au cours des 18 prochains mois en raison de la réduction des coûts, pour faire face à la faiblesse des prix du pétrole et à la volatilité des marchés.

L’entreprise établie à Calgary comptait 12 889 employés à la fin de 2019. Cinq % de cet effectif équivaudraient à 644 postes et 15 % équivaudraient à 1933 postes.