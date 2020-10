Profits et revenus en hausse pour Maple Leaf

(Toronto) Les Aliments Maple Leaf ont affiché mardi un profit de 66 millions pour son troisième trimestre, en hausse par rapport à celui de 13,4 millions de la même période l’an dernier, soutenu par de meilleures ventes.

La Presse Canadienne

Le producteur de viandes préparées, de plats prêts à cuire et de produits de protéines végétales a réalisé un profit par action de 53 cents pour le trimestre clos le 30 septembre, en hausse par rapport à celui de 11 cents de la même période un an plus tôt.

Maple Leaf a attribué cette augmentation à une solide performance de son groupe des protéines animales, qui a plus que contrebalancé les coûts liés à l’incidence de la COVID-19 et aux investissements stratégiques dans le groupe des protéines végétales, ainsi qu’à un recouvrement d’impôt après la résolution favorable d’une vérification fiscale.

Les ventes trimestrielles ont totalisé 1,06 milliard, comparativement à 995,8 millions l’an dernier.

Le groupe des protéines animales a vu ses ventes progresser de 6,4 %, tandis que celles du groupe des protéines végétales ont gagné 9,3 %.

Sur une base ajustée, Maple Leaf a réalisé un bénéfice par action de 17 cents, en hausse par rapport à celui de 3 cents du même trimestre l’an dernier.