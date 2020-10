(Toronto) Restaurant Brands International a affiché mardi un bénéfice net du troisième trimestre en baisse par rapport à l’an dernier, ses ventes ayant diminué en raison de la pandémie.

La Presse Canadienne

La société mère des chaînes Tim Hortons, Burger King et Popeyes a réalisé un profit de 223 millions US, ou 47 cents US par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, en baisse par rapport à celui de 351 millions US, ou 75 cents US par action, du même trimestre un an plus tôt.

Les revenus ont totalisé 1,34 milliard US au troisième trimestre, contre ceux de 1,46 milliard US de la même période l’an dernier.

Le recul d’une année à l’autre était essentiellement attribuable à un déclin du côté de Tim Hortons et Burger King, ainsi qu’à une baisse de ventes dans la chaîne d’approvisionnement. Cela a été partiellement contrebalancé par une augmentation des ventes chez Popeyes.

Sur une base ajustée, Restaurant Brands a indiqué avoir réalisé un profit de 320 millions US, ou 68 cents US par action, un résultat en baisse par rapport à un profit ajusté de 337 millions US, ou 72 cents US par action, pour la même période l’an dernier.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit de 63 cents US par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.