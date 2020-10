Alors que Cogeco vient de repousser l’offre hostile bonifiée d’Altice USA et de Rogers, sa principale filiale déploie 405 millions afin de mettre la main sur DERYtelecom, qui se présente comme le troisième câblodistributeur en importance au Québec.

La Presse Canadienne

Annoncée mercredi, cette transaction permettra à Cogeco « d’accroître sa présence dans des régions adjacentes à sa zone de couverture », a souligné son président et chef de la direction, Philippe Jetté, dans un communiqué. Établie à Saguenay, DERYtelecom est un fournisseur de services internet, de télévision et de téléphonie présente dans plus de 200 municipalités québécoises et présente dans les régions de l’Estrie, Lanaudière, la Montérégie et les Laurentides.

Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 août dernier, cette compagnie a généré des revenus d’environ 105 millions ainsi qu’un bénéfice d’exploitation ajusté de 44 millions.

Cogeco estime pouvoir réaliser des synergies annuelles estimées à 3 millions à la suite de la clôture de la transaction, prévue au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2021.

La société établie à Montréal s’attend également à pouvoir élargir sa présence en milieu rural en procédant à l’expansion de son réseau, puisque DERYtelecom était admissible à des sommes émanant des différents programmes de soutien gouvernementaux.

Après le « refus définitif » exprimé dimanche par la famille Audet, l’actionnaire de contrôle de Cogeco et Cogeco Communications, les conseils d’administration des deux compagnies ont repoussé mardi l’offre hostile bonifiée à 11,1 milliards présentée par Altice USA et Rogers.

L’entreprise américaine et le géant canadien des télécommunications ont néanmoins affirmé que leur offre était toujours en vigueur jusqu’au 18 novembre.