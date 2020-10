M. Ive a noué une « collaboration spéciale » avec Airbnb qui doit courir sur plusieurs années, a précisé le directeur général et cofondateur de la plateforme, Brian Chesky, dans un communiqué.

(New York) Airbnb a annoncé mercredi avoir embauché la société de l’ex-designer vedette d’Apple, Jony Ive, pour travailler sur la présentation des prochains produits et services de la plateforme de location de logements entre particuliers.

Agence France-Presse

L’homme qui, aux côtés de Steve Jobs pendant plusieurs décennies, a conçu la forme de l’iMac, de l’iPod et de l’iPhone, a quitté en juin 2019 le géant de l’informatique avant de monter son propre cabinet, LoveFrom.

M. Ive a noué une « collaboration spéciale » avec Airbnb qui doit courir sur plusieurs années, a précisé le directeur général et cofondateur de la plateforme, Brian Chesky, dans un communiqué.

Icône dans la Silicon Valley, il aidera aussi Airbnb à développer l’équipe interne en charge du design.

« Nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l’importance de la créativité et du design », a souligné M. Chesky, lui-même diplômé en design industriel.

« Nous croyons non seulement à la création d’objets et d’interfaces, mais également à la création de services et d’expériences. »

L’annonce de cette collaboration intervient alors que la plateforme se prépare à entrer en Bourse, normalement d’ici la fin de l’année.

Bousculé au début de la pandémie par les mesures imposées pour freiner la propagation de la COVID-19, Airbnb a depuis vu la demande se redresser de la part d’internautes cherchant une escapade non loin de chez eux ou un endroit pour télétravailler.