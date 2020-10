(Aurora) Magna International a annoncé mardi que son chef de la direction, Don Walker, prendrait sa retraite à la fin 2020 après une carrière de 33 ans chez le fabricant de pièces d’automobiles et qu’il serait remplacé par Seetarama Kotagiri à partir du 1er janvier.

La Presse Canadienne

M. Walker a été chef de la direction de Magna entre 1994 et 2001, avant de reprendre le poste en 2005.

Pendant son séjour chez Magna, M. Walker a aussi été vice-président du développement de produit et de l’ingénierie, chef de l’exploitation et président. Il a aussi été chef de la direction d’Intier Automotive, une des anciennes filiales de Magna inscrite à la Bourse, entre 2001 et 2005.

La société a indiqué que M. Kotagiri, qui est actuellement président de Magna, comptait plus de 25 années d’expérience dans l’industrie automobile, incluant 21 années chez Magna.

M. Kotagiri a aussi été chef de la technologie de Magna, et a occupé divers postes de leadership incluant celui de président de Magna Electronics, Magna Powertrain et du secteur de la propulsion et de la vision.

Magna compte 346 installations de fabrication et 93 centres de développement de produits, d’ingénierie et de ventes dans 27 pays.