Uber en Californie

Les chauffeurs divisés sur le référendum devant déterminer leur avenir

(Oakland) « Si vous êtes un chauffeur, vous n’êtes rien pour Uber », fulmine Karim Benkanoun. Il fait partie des conducteurs californiens qui voudraient être reconnus comme des employés, et non des travailleurs indépendants, et votera « non » le 3 novembre, contre le compromis avancé par le géant de la réservation de voitures avec chauffeur (VTC).