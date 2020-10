Des centres commerciaux pas à la hauteur, réplique La Baie d’Hudson

La Baie d’Hudson affirme que les Galeries de la Capitale et les Promenades Gatineau ne sont plus des centres commerciaux « de première classe » qui remplissent leurs obligations. Voilà pourquoi le détaillant est dans son droit de ne pas payer l’entièreté de ses loyers, affirme son président et chef de la direction, Ian Putnam, dans une déclaration sous serment.