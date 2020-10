(Toronto) Barrick Gold a produit 1,16 million d’onces d’or et 103 millions de livres de cuivre au cours du troisième trimestre, a indiqué jeudi la minière dans ses résultats préliminaires.

La Presse Canadienne

Les ventes préliminaires de la société établie à Toronto ont totalisé 1,25 million d’onces d’or et 116 millions de livres de cuivre.

Le prix moyen du marché pour une once d’or s’est établi à 1909 $ US au troisième trimestre, tandis que celui du cuivre a atteint 2,96 $ US la livre.

Barrick a précisé que sa production aurifère pour les neuf premiers mois de 2020 avait totalisé 3,6 millions d’onces, et indiqué qu’elle prévoyait toujours atteindre son objectif de production pour l’ensemble de l’exercice.

La minière avait prédit que sa production d’or pour l’exercice s’établirait entre 4,6 millions et 5,0 millions d’onces.

Barrick doit publier le 5 novembre ses résultats financiers complets pour le troisième trimestre clos le 30 septembre.