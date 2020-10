(Toronto) Restaurant Brands International a indiqué mercredi s’attendre à afficher des revenus d’entre 1,32 milliard US et 1,34 milliard US pour son troisième trimestre.

La Presse Canadienne

La société mère des restaurants Tim Hortons, Burger King et Popeyes a fait état de leur estimation initiale alors que 96 % de ses établissements étaient ouverts en septembre.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait s’établir entre 555 millions US et 565 millions US.

Restaurant Brands avait affiché l’an dernier des revenus totaux de 1,46 milliard US et un bénéfice ajusté avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement de 602 millions US pour son troisième trimestre.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2020, Restaurant Brands a indiqué que l’ensemble des ventes pour tous les franchisés et les restaurants exploités par l’entreprise avaient diminué de 5,4 % par rapport à l’an dernier.

Les ventes des cafés Tim Hortons ouverts depuis au moins un an ont reculé de 12,5 %, celles de Burger King ont perdu 7,0 % et celles de Popeyes ont grimpé de 17,4 %.