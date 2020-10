Bornes de recharge

AddÉnergie poursuit son expansion aux États-Unis

La pandémie n’arrête pas AddÉnergie. Le fabricant de bornes de recharge, développeur de logiciels et exploitant de FLO, le plus important réseau de recharge au pays, a depuis peu un nouveau terrain de jeu, Los Angeles, et d’ici quelques semaines, New York. Elle a récemment annoncé une entente dans le Midwest américain. On fait le point sur la croissance de l’entreprise avec son PDG Louis Tremblay.