Le PDG de Metro Eric La Flèche est le récipiendaire 2020 du prix du PDG de l’année au Canada. Il succède à un autre Québécois, Lino Saputo Jr.

Le PDG de l’année est choisi par un comité de 24 dirigeants et administrateurs canadiens, sur la base de cinq critères : la vision et le leadership, la performance de l’entreprise, l’innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale. M. La Flèche dirige de Metro depuis 2008 et travaille pour l’entreprise depuis 1991.

« Dans un marché où la concurrence est très forte, M. La Flèche a guidé Metro vers une position solide, avec une fidélité de la clientèle impressionnante, il a doublé sa base d’actifs au cours des cinq dernières années, si bien que l’entreprise emploie aujourd’hui quelque 90 000 Canadiens et compte des revenus annuels de 16 milliards », a déclaré au National Post John Wallace, chef de la direction de Caldwell Partners, partenaire fondateur du prix du PDG de l’année.