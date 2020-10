(Montréal) Quincaillerie Richelieu a affiché jeudi un bénéfice net en hausse de 56,6 % pour son troisième trimestre, soutenu par une croissance de 15,6 % de ses revenus.

La Presse Canadienne

Le fabricant et distributeur de quincaillerie spécialisée a engrangé un profit net attribuable aux actionnaires de 28,7 millions, soit 50 cents par action, pour le trimestre clos le 31 août, ce qui se comparait à un profit de 18,3 millions, ou 32 cents par action, pour la même période l’an dernier.

Les revenus de l’entreprise montréalaise ont grimpé de 42 millions pour atteindre 311,2 millions, ce qui était surtout attribuable aux acquisitions réalisées par Richelieu depuis l’an dernier. Le plus récent trimestre comptait en outre une journée de plus que la même période l’an dernier.

Les ventes au Canada ont progressé de 12,8 % à 203 millions sur un an, tandis que celles réalisées aux États-Unis ont avancé de 19,3 % à 80,6 millions US. Exprimées en dollars canadiens, les revenus américains se sont chiffrés à 108,2 millions, et elles représentaient 34,8 % des ventes consolidées du troisième trimestre, contre 33,2 % un an plus tôt.

En tenant compte d’un écart négatif de 7,9 millions lié à la conversion des états financiers de la filiale américaine de Richelieu, le résultat global a atteint 20,9 millions, comparativement à celui de 16,0 millions du même trimestre l’an dernier, pour lequel l’écart négatif avait été de 2,4 millions.

Richelieu a procédé au cours du trimestre à l’acquisition de deux distributeurs de quincaillerie spécialisée, soit Central Wholesale Supply, située à Richmond, en Virginie, ainsi que Quincaillerie Lion, à Saint-Jacques, au Nouveau-Brunswick.

Le président et chef de la direction de Richelieu, Richard Lord, a estimé dans un communiqué que la performance de l’entreprise au plus récent trimestre avait été « des plus satisfaisantes notamment en termes de rentabilité et d’expansion ».

Par ailleurs, le conseil d’administration de Richelieu a autorisé le versement d’un dividende trimestriel de 6,67 cents par action, que les actionnaires ordinaires inscrits en date du 22 octobre recevront le 5 novembre.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : RCH)