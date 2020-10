Chèques sans provision et loyers impayés

La Baie d’Hudson poursuivie pour 2 millions

Après avoir transmis des chèques sans provision aux Galeries de la Capitale et aux Promenades Gatineau, en avril, La Baie d’Hudson a cessé de donner signe de vie, affirme le gestionnaire des deux centres commerciaux dans une poursuite. Les six mois de loyers impayés totalisent plus de 2 millions de dollars.