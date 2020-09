Jean-Philippe Décarie Chronique

Alain Bouchard, de Couche-Tard

Déçu, mais fier d’être resté discipliné

Les dirigeants de Couche-Tard n’avaient jamais confirmé s’ils avaient fait ou non une offre pour acquérir le réseau de 3900 dépanneurs–stations-service Speedway aux États-Unis, mais mercredi après-midi, Alain Bouchard, président exécutif du conseil et cofondateur de l’entreprise, m’a confié sans ambages qu’il aurait aimé remporter la mise contre son concurrent 7-Eleven pour devenir le plus important acteur aux États-Unis.