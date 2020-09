Cogeco appuyée par Trois-Rivières et Burlington

(Montréal) Trois-Rivières et Burlington, qui abritent les sièges sociaux opérationnels de Cogeco au Québec et en Ontario, où travaillent plusieurs centaines de personnes, se rangent derrière la stratégie de la société québécoise dans son rejet de l’offre non sollicitée de 10,3 milliards d’Altice USA et Rogers.