(Toronto) Les Compagnies Loblaw ont annoncé mardi la signature d’une entente qui la verra acheter une participation minoritaire dans la société de télémédecine Maple pour 75 millions.

La Presse Canadienne

La société torontoise a précisé que l’investissement sera effectué par l’intermédiaire de sa filiale Shoppers Drug Mart, qui exploite notamment la chaîne de pharmacies Pharmaprix au Québec.

Maple aide les gens à se connecter avec des médecins et des médecins spécialistes à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’un ordinateur et fournit également des technologies aux employeurs, aux assureurs, aux hôpitaux et aux cliniques.

Shoppers Drug Mart collabore déjà avec Maple et ses soins virtuels sont disponibles dans plus de 160 pharmacies Shoppers Drug Mart en Colombie-Britannique, a précisé Loblaw.

Les deux sociétés ont également collaboré au début de la pandémie pour permettre des visites de soins virtuels.

Shoppers Drug Mart compte près de 1300 magasins au pays sous ses enseignes Shoppers Drug Mart et Pharmaprix.