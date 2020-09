Les actions de Lightspeed ont fait leur entrée vendredi sur le parquet de la Bourse de New York, la société technologique montréalaise testant l’appétit des marchés américains.

La Presse Canadienne

Les actions se négociaient au cours de 32 $ US à l’ouverture, après que les preneurs fermes les ont évaluées à 30,50 $ US dans le cadre d’un appel public à l’épargne.

Après avoir atteint un sommet de 32,44 $ US, les actions se négociaient à 31,40 $ US en début d’après-midi.

Lightspeed a annoncé qu’elle mobiliserait 305 millions US grâce à l’opération. Elle utilisera ce produit pour investir dans ses activités de technologie infonuagique, qui visent à aider les petites entreprises à accepter les paiements.

L’entreprise montréalaise, déjà inscrite à la cote de la Bourse de Toronto, a été récompensée par les investisseurs canadiens cette année.

L’action de Lightspeed a commencé à être négociée en 2019 au prix de 16 $ CAN par action. Depuis, le cours du titre a plus que doublé pour atteindre plus de 40 $ CAN à Toronto.