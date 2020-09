(Winnipeg) Empower Retirement, une filiale de Great-West Lifeco, renforcera sa position sur le marché américain des services de retraite grâce à une entente qui la verra mettre la main sur des activités de Massachusetts Mutual Life Insurance par l’entremise d’une transaction évaluée à environ 4,4 milliards.

La Presse Canadienne

« Cette transaction stratégiquement opportune s’arrime directement aux objectifs à long terme de Great-West Lifeco pour ce qui est de sa croissance et de sa présence accrue sur le marché américain de la retraite », a affirmé le président et chef de la direction de Great-West, Paul Mahon.

« Elle permet d’accroître nos avantages de taille et de consolider la position d’Empower comme deuxième joueur en importance dans ce segment du marché en expansion aux États-Unis. »

Empower avait annoncé en juin son acquisition du gestionnaire d’investissement américain Personal Capital, via une transaction dont la valeur pouvait atteindre 1 milliard US, soit un montant initial de 825 millions US et des sommes supplémentaires pouvant atteindre un maximum de 175 millions US dans les deux premières années.

Empower Retirement, établie près de Denver, administrait en date du 30 juin des actifs de 667 milliards pour plus de 9,7 millions de participants à des régimes de retraite.

Les activités de services de retraite MassMutual ajouteront 26 000 régimes avec environ 2,5 millions de participants et des actifs d’une valeur de 167 milliards US.

La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2020.

MassMutual a indiqué que ses activités de services de retraite employaient environ 2000 personnes.

« Avec Empower, nous sommes heureux d’avoir trouvé un foyer solide et durable pour les activités de régimes de retraite de MassMutual, et nous pensons que cette transaction profitera grandement à nos propriétaires de police et à nos clients, alors que nous investissons dans notre croissance future et accélérons les progrès de notre stratégie », a affirmé dans un communiqué distinct le président du conseil et chef de la direction de MassMutual, Roger Crandall.

En outre, Empower et MassMutual prévoient un partenariat stratégique en vertu duquel les produits d’assurance numériques offerts par Haven Life Insurance Agency et les produits d’assurance volontaire et de revenu viager offerts par MassMutual pourront être proposés aux clients d’Empower et de Personal Capital.

Personal Capital est un gestionnaire de patrimoine hybride qui gère un actif de plus de 13 milliards de manière virtuelle à partir de ses bureaux situés partout aux États-Unis.