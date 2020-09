(Montréal) Les actions de Cogeco et Cogeco Communications affichaient d’importants reculs, mardi, au lendemain de la décision de la famille Audet, qui contrôle les deux sociétés, de fermer définitivement la porte à l’offre d’achat non sollicitée d’Altice USA et de Rogers.

La Presse canadienne

Sur le parquet de la Bourse de Toronto, le titre de Cogeco cotait à 85,58 $, en baisse de 7,58 %, ou 7,02 $, tandis que celui de Cogeco Communications abandonnait 8,56 %, ou 9,67 %, pour se négocier à 103,33 $. Les actions des deux sociétés se rapprochaient ainsi de leur cours de clôture respectif — 78,98 $ et 99,27 $ — de mardi dernier, à la veille du dévoilement de la proposition d’achat.

L’appui de Gestion Audem était essentiel pour que la transaction puisse aller de l’avant, puisque la firme contrôle 69 % des votes chez Cogeco et 82,9 % du côté de Cogeco Communications. L’offre de 10,3 milliards d’Altice USA et Rogers prévoyait 800 millions pour le président exécutif de la société québécoise, Louis Audet, et sa famille.

Mardi, la famille Audet, Altice USA et Rogers n’ont pas voulu commenter davantage.

La filiale du conglomérat européen Altice avait dans sa mire Atlantic Broadband, la division américaine de Cogeco, valorisée à 4,8 milliards.

Elle aurait par la suite cédé à Rogers, pour environ 4,9 milliards, les activités canadiennes de Cogeco et Cogeco Communications, qui sont présentes dans la câblodistribution, les services internet et la téléphonie résidentielle, en plus de compter 23 stations de radio au Québec et en Ontario.