Le fabricant d’autobus et de camions électriques québécois Lion, de Saint-Jérôme, a reçu du CN la plus importante commande de son histoire.

Jean-François Codère

La Presse

Les 50 tracteurs électriques pouvant tirer jusqu’à 110 000 livres chacun représentent un investissement de plus de 20 millions de dollars pour le CN.

Ils seront employés pour des livraisons urbaines, le « dernier kilomètre » dans la stratégie intermodale du CN, acheminant ainsi des conteneurs entre les gares intermodales de Montréal, Toronto et Vancouver principalement et leur destination finale.

Le CN avait commandé 8 de ces camions il y a plusieurs mois et a depuis participé au développement de leur version finale. Il en a ajouté 42 avant même d’avoir pu utiliser le premier.

« Au début, ce n’est pas évident qu’il y aura un avantage économique, a reconnu le président et chef de la direction du CN, Jean-Jacques Ruest. Il faut trouver la bonne combinaison de chargement et de distance. Mais on a confiance de la trouver et que ça va nous emmener à être plus compétitifs que ceux qui vont attendre dans 5 ans. »

Lion emploie présentement environ 360 personnes. D’abord connue pour ses autobus scolaires électriques, elle doit livrer ses premiers camions cet automne.