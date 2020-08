Coupes de 100 millions et licenciement de 350 employés chez CAE

Frappée par le choc de la pandémie dans son plus important marché de l’aviation, l’entreprise montréalaise de simulateurs de vol et de formation technique CAE enclenche un plan de restructuration évalué à 100 millions de dollars d’ici un an afin de redresser des résultats soudainement tombés dans le rouge vif.