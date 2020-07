Les magasins de plein air La Cordée auront jusqu’au 17 août pour conclure une entente avec un investisseur et ses créanciers, faute de quoi les cinq succursales fermeront.

Marie-Eve Fournier

La Presse

Le détaillant utilisera les prochains jours pour « continuer ses discussions et démarches de restructuration en vue de faire une proposition à ses créanciers [et] si ces négociations échouent [La Cordée] entend procéder à la liquidation ordonnée de ses actifs », indique le plus récent rapport du syndic MNP.

Le document présenté au Tribunal nous apprend aussi que l’entreprise espérait déposer une proposition à ses créanciers le 27 juillet, mais qu’elle « n’a pas réussi à obtenir le soutien souhaité de ses fournisseurs » après qu’un investisseur ait signé « une lettre d’intention ».

Fondée en 1953, l’entreprise compte 233 employés. Aux prises avec des dettes de 22 millions, elle a eu recours à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) le 17 février. Depuis, le bail du local utilisé comme centre de distribution (rue Marien) a été résilié et des ententes ont été prises avec les bailleurs au sujet des loyers du printemps.

En outre, « plusieurs administrateurs ont démissionné de leur poste au sein du conseil d’administration ». À ce jour, deux personnes y siègent encore.

La syndique à l’avis d’intention, Sheri Aberback, explique dans son rapport que dans les années 2000, la croissance du détaillant a été assurée « par l’ouverture de nouveaux points de vente à Laval et Saint-Hubert (2001 et 2005) ainsi que par l’acquisition de la boutique de plein air le Yéti situé sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal (2015) et de La Vie Sportive située à Québec (2018) ».

Les problèmes financiers ont justement commencé après l’expansion à Québec. Il y a eu « des dépassements de coûts d’un million de dollars pour les améliorations locatives, l’arrivée de nouveaux compétiteurs spécialisés ainsi qu’un retard dans le commerce en ligne ».

La Cordée a enregistré des pertes de 0,8 million en 2018 et de 3,3 millions en 2019.