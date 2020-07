SNC-Lavalin réduit ses pertes au deuxième trimestre

(Montréal) Le Groupe SNC-Lavalin a encaissé au second trimestre de l’exercice en cours une perte nette de 111,6 millions, soit 0,64 $ par action après dilution, alors qu’un an plus tôt, sa perte nette s’est élevée à près de 2,12 milliards, ou 12,07 $ par action après dilution.