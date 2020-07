(Montréal) L’entreprise Les Thés DavidsTea a annoncé jeudi qu’elle ne prévoyait rouvrir que 18 de ses magasins au Canada, dont sept au Québec.

La Presse canadienne

Le marchand de thé a ainsi fait parvenir des avis de résiliation de bail pour ses 82 autres magasins, lesquels prendront effet dans 30 jours.

Cette décision a été prise dans le cadre de son plan de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

Les 18 magasins qui rouvriront « sont tous situés dans des centres commerciaux importants », souligne l’entreprise.

En plus des sept magasins du Québec, on en retrouvera cinq en Ontario, et les autres seront situés en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.

Les nouvelles conditions de bail proposées devraient conférer à l’entreprise des droits de résiliation à la fin de 2020, et la flexibilité d’une option de prolonger les baux.

« Nous croyons qu’un groupe sélectionné de nos magasins les plus performants, complétant notre modèle commercial en ligne et de gros en pleine croissance et soutenu par une organisation entrepreneuriale, permettra à DavidsTea de sortir du processus de restructuration de la LACC en tant qu’organisation plus solide et plus résiliente », a déclaré Herschel Segal, fondateur, président du conseil et chef de la direction intérimaire de l’entreprise, par communiqué.