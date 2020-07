Acheter son fromage préféré en ligne

En plus des vêtements, des meubles et des appareils électroniques, les consommateurs peuvent maintenant recevoir des fromages fins sur le pas de leur porte. Pour compenser une baisse du volume de ventes ou pour joindre un plus grand nombre de clients confinés, plusieurs fromageries artisanales se sont initiées au commerce en ligne pendant la pandémie, et ce, malgré la fragilité de leurs produits.