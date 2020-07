(Montréal) Bombardier s’attend à avoir les reins suffisamment solides pour traverser les turbulences provoquées par la pandémie de la COVID-19 puisqu’elle a moins pigé dans ses liquidités au deuxième trimestre en plus d’avoir obtenu un prêt pouvant atteindre 1 milliard US.

La Presse canadienne

L’entreprise établie à Montréal a indiqué mercredi avoir utilisé 500 millions US de moins au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin. Elle a également conclu une entente avec la firme HPS Investment Partners pour un prêt de trois ans destiné à sa division aviation.

Ces nouvelles semblaient être accueillies favorablement par les investisseurs, puisqu’à la Bourse de Toronto, mercredi, en début de séance, l’action de la compagnie prenait 2 cents, ou 4,4 %, pour se négocier à 47,5 cents.

À la fin juin, l’encaisse de Bombardier totalisait 1,7 milliard US en plus de 700 millions US en financement disponible. Grâce à sa nouvelle facilité de crédit, ses liquidités devraient passer à 3,4 milliards US.

La multinationale devrait fournir plus de détails le 6 août, lorsqu’elle fera le point sur sa performance financière au deuxième trimestre.

Au moins 750 millions US de la facilité de crédit devront être utilisés par Bombardier. La vente de la division ferroviaire de l’entreprise au géant français Alstom servira à rembourser la moitié de la somme empruntée à HPS Investment Partners.