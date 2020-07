Après avoir acheté l’hôtel Vogue Montréal en mai, les hommes d’affaires Gad Bitton et Michael Serruya prennent une participation minoritaire dans l’hôtel Delta de Québec en compagnie de la société SageBlan.

André Dubuc

La Presse

Celle-ci sera majoritaire au Delta du boulevard René-Lévesque, sur la colline parlementaire. Elle sera également gestionnaire de l’établissement de 337 chambres, qui est exploité sous l’enseigne Delta By Marriott.

Les associés de SageBlan sont Gaurav Gupta, Bleda Basegmez et Anil Basegmez. SageBlan possède notamment l’Hôtel Place Dupuis à Montréal.

Le vendeur est l’homme d’affaires coloré Jean-Guy Sylvain, également propriétaire de l’hôtel Le Concorde Québec, face aux plaines d’Abraham. M. Sylvain a racheté le Delta pour 10 millions de dollars en 2018. D’après nos informations, la transaction du Delta s’est conclue pour une somme supérieure à 30 millions.

M. Sylvain n’a pas rappelé La Presse.

Selon le courtier à la transaction Vincent Cotte, de l’équipe Pedler Cotte sous l’enseigne Re/Max, à Mississauga, les hôtels se vendent ces temps-ci avec une réduction de 20 à 25 % par rapport à leur valeur pré-COVID-19.

La pandémie aurait failli faire dérailler la transaction, a-t-on appris par ailleurs. Dans un premier temps, les conversations se passaient entre Jean-Guy Sylvain et SageBlan. Quand la pandémie est venue brouiller les cartes, MM. Bitton et Serruya se sont joints aux discussions, à la suite des conseils de Bertrand Roberge à son ami Jean-Guy Sylvain.

M. Roberge connaît bien MM. Bitton et Serruya puisqu’il leur a vendu les concessions BMW de Québec et de Lévis, en février 2019, pour plus de 85 millions, a rapporté TVA Nouvelles à l’époque. Comme quoi les connaissances comptent quand vient le temps de brasser des affaires.

Un passionné d’automobiles

IMAGE TIRÉE D'UNE VIDÉO Gad Bitton

M. Bitton est le propriétaire de Holand Automotive Group de Montréal et exploite les concessionnaires Holand Leasing, Omega Leasing Canada, Rolls-Royce Motors Cars Québec, Karma Montréal, BMW-MINI Ville de Québec et BMW-Lévis, ainsi que Karma et Lamborghini de Palm Beach, dans le sud de la Floride. Holand a également acquis des concessionnaires Maserati à Montréal et à Laval.

En décembre dernier, Bombardier a annoncé la livraison d’un second avion d’affaires de huit places Learjet 75 tout équipé à Holand. L’avion est offert pour des vols nolisés au départ de Montréal.

Pour M. Bitton, Le Delta constitue un second achat immobilier dans la Vieille Capitale. En novembre, M. Serruya et lui ont racheté une douzaine de propriétés de Cominar, dont le Carrefour Les Saules, dans une transaction s’élevant à plus de 30 millions, selon le Journal de Québec.

En mai dernier, alors que tout le Québec économique était sur pause, le trio (SageBlan, Serruya et Bitton) a racheté l’hôtel Vogue de l’exploitant Loews. À La Presse, M. Bitton a indiqué que les acquéreurs allaient investir 50 millions dans l’achat et la rénovation de l’établissement hôtelier, qui doit arborer bientôt une enseigne 5 étoiles du Groupe Hilton.

« Ça va mieux qu’on pensait », a confié M. Bitton au cours d’un entretien, jeudi.

Nous affichons un taux d’occupation de 30 à 40 %. On va rouvrir bientôt le restaurant. Au départ, nous pensions fermer l’hôtel pendant les rénovations. Il n’en est plus question. Les travaux se feront étage après étage. Gad Bitton

MM. Bitton et Serruya ont également fait équipe lors de l’achat du 507, place d’Armes (Édifice Aldred), dans le Vieux-Montréal, en 2014.

Michael Serruya a cofondé la chaîne Yogen Früz, spécialisée dans les yogourts glacés. Son holding familial Serruya Private Equity (SPE) détient de l’immobilier à Toronto et à Montréal.