(Montréal) Groupe d’alimentation MTY a déclaré une perte de 99,1 millions au deuxième trimestre, la société ayant pris une charge de dépréciation hors trésorerie de 120,3 millions notamment liée aux immobilisations corporelles.

La Presse canadienne

La société de restauration derrière des marques telles que Thai Express, Tiki-Ming, Tutti Frutti, Ben & Florentine et Valentine a déclaré que la perte s’élevait à 4,01 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 31 mai, contre un bénéfice de 19,3 millions ou 76 cents par action un an plus tôt.

Les revenus sont tombés à 97,8 millions, contre 125,6 millions au même trimestre l’an dernier.

MTY franchise et exploite des établissements de restauration rapide et des restaurants décontractés sous plus de 80 bannières différentes au Canada, aux États-Unis et ailleurs.

L’entreprise précise que 2757 de ses emplacements ont été temporairement fermés au plus fort de la pandémie de COVID-19, mais qu’ils rouvrent progressivement.

MTY indique qu’en date de jeudi, 573 sites étaient toujours fermés.