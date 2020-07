Les revenus de Postmedia chutent de plus de 25 %

Les revenus de Postmedia Network Canada ont été réduits du quart lors du plus récent trimestre, le déclin des revenus publicitaires s’étant accéléré avec la pandémie, mais le propriétaire de la plus grande chaîne de journaux du Canada a indiqué qu’il serait en mesure d’interrompre son programme de réduction des salaires un mois plus tôt que prévu grâce à l’aide gouvernementale.