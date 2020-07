Reacts: une PME propulsée par un géant mondial

L’histoire entre le Dr Yanick Beaulieu et Philips a commencé il y a 18 ans et vient de franchir une nouvelle étape. La société néerlandaise a fait l’acquisition de son entreprise TII (Technologies innovatrices d’imagerie), créatrice de la plateforme de télésanté Reacts. Avec une capitalisation boursière de 40 milliards US, Philips donnera les moyens à l’équipe du Dr Beaulieu de développer ses idées les plus avant-gardistes.