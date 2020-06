Créée en 2016, Repare Therapeutics compte 52 employés à Montréal et 20 à Boston. L’entreprise de biotechnologie travaille à la mise au point de nouveaux médicaments contre le cancer et qui sont destinés aux patients qui ont une déficience génétique.

Le Fonds de solidarité FTQ a investi pour une troisième fois dans l’entreprise montréalaise Repare Therapeutics, mais cette fois lors de son premier appel public à l’épargne vendredi dernier au NASDAQ.

Isabelle Dubé

La Presse

Ce sont 8,2 millions de dollars qui viennent s’ajouter aux 9,75 millions que le Fonds de solidarité FTQ avait investis en 2017 et 2019 au moment de deux rondes de financement. Comme la capitalisation boursière de Repare Thepareutics dépasse déjà la barre des 1,1 milliard de dollars US, les actionnaires épargnants seront heureux d’apprendre que l’investissement de départ s’est multiplié. La clôture du placement a lieu ce mardi.

Créée en 2016, Repare Therapeutics compte 52 employés à Montréal et 20 à Boston. L’entreprise de biotechnologie travaille à la mise au point de nouveaux médicaments contre le cancer et qui sont destinés aux patients qui ont une déficience génétique. Elle compte utiliser les 220 millions US de son appel public à l’épargne pour financer, entre autres, des essais cliniques de phase 1 et 2, qui auront lieu au cours du troisième trimestre de 2020, pour un produit qui s’appelle RP-3500, un inhibiteur de l’ATR, (ataxie-télangiectasie et Rad3).

Depuis 30 ans, le Fonds de solidarité FTQ a investi 1,6 milliard de dollars pour appuyer le secteur québécois des sciences de la vie.